Во Львовской области стремительно растет заболеваемость гриппом: какие штаммы уже обнаружили в регионе

Во Львовской области растет заболеваемость гриппом. В регионе была обнаружена циркуляция вируса гриппа типа А и В.

Об этом сообщила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Наталья Тимко-Иванченко.

"Зима принесла не только красивые виды, но и грипп. Методом ПЦР всего на Львовщине подтверждено 460 случаев (457 гриппа А и 3 гриппа В). В то же время заболеваемость коронавирусом во Львовской области снижается", — сообщила она.

Специалист напомнил, что в области активно продолжается вакцинация против Covid-19 и гриппа.

"Берегите себя и родных. Одевайтесь, чтобы обеспечить температуру комфорта. "Кашлевой этикет", гигиена рук, дистанция, маска, вакцинация — надежное оружие против вирусов. И основное: заболел — сиди дома", — подчеркнула Наталья Тимко-Иванченко.

Грипп во Львовской области

9 ноября во Львовской области заявили о начале распространения гриппа — в тамошней лаборатории подтвердили циркуляцию вируса гриппа типа А. Из 110 проб 40 оказались положительными.

В Центре общественного здоровья Минздрава предупреждают, что в течение эпидемического сезона 2022-2023 годов в Украине будут распространяться четыре вируса гриппа. Кроме этого, будет циркулировать и коронавирус.

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