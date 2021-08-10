Во Львовской области столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус: три человека в тяжелом состоянии (фото)

Во Львовской области столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус: три человека в тяжелом состоянии (фото)

Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.

Близ села Лопатин Червоноградского района Львовской области во вторник, 10 августа, в 13:15 произошло ДТП, в котором тяжело травмировались три человека.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

В ДТП попал микроавтобус Renault Trafic, за рулем которого был 33-летний житель Львовской области, и автомобиль Volkswagen Touareg, которым управлял 47-летний житель Тернопольщины. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что бус не пропустил легковой автомобиль.

В аварии получили травмы водители обоих автомобилей и 37-летний пассажир микроавтобуса. Их госпитализировали. По данным полиции, люди в тяжелом состоянии.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.

ГУ Национальной Львовской полиции

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