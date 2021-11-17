Во Львовской области столкнулись грузовик и школьный автобус, который вез детей на обучение: много пострадавших

Во Львовской области столкнулись грузовик и школьный автобус, который вез детей на обучение: много пострадавших

К моменту аварии в салоне автобуса было 12 детей.

Возле села Бышев Червоноградского района Львовской области в среду, 17 ноября, столкнулись школьный автобус и грузовик. Медики госпитализировали 16-летнего парня, в ДТП пострадали еще 7 школьников.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

ДТП произошло в 8:30, когда автобус вез детей на обучение. По данным полиции, за рулем автобуса находился 54-летний местный житель. Грузовиком руководил 28-летний житель одного из сел Червоноградского района.

На момент ДТП в автобусе было 12 детей. 16-летнего парня госпитализировали. В ДТП пострадали еще 7 несовершеннолетних, их диагнозы устанавливаются.

Причины аварии устанавливают правоохранители. В полиции открыли производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит до 3 лет ограничения свободы.

ГУ НП во Львовской области

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