Во Львовской области столкнулись два автомобиля: погиб мужчина, много раненых (фото)

В селе Горное Стрыйского района Львовской области 8 августа в 16:40 произошла авария.
В ДТП погиб 49-летний мужчина, еще пять человек получили травмы.
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
Авария произошла на трассе "Киев-Чоп". Там столкнулись автомобиль Audi, за рулем которого находился 34-летний житель Киева, и АЗЛК, которым управлял 49-летний житель города Стрый Львовской области. Водитель АЗЛК получил серьезные травмы и скончался в больнице.
В ДТП пострадали трое пассажиров Audi в возрасте 22, 54 и 58 лет. И двое пассажиров АЗЛК в возрасте 71 и 75 лет. Пострадавшие были госпитализированы.
Правоохранители открыли производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику аварии грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие.
Напомним, в воскресенье, 7 августа, около 10:00 в Тернопольской области произошла смертельная авария. В ДТП погибли 23-летний молодой человек и 19-летняя девушка.
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