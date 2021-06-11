Во Львовской области столкнулись автомобиль, маршрутка и скутер: в масштабном ДТП погиб 13-летний школьник (фото)

Водителю-нарушителю грозит до 8 лет лишения свободы.

В г.. Городок Львовской области 10 июня столкнулись автомобиль, маршрутка и скутер. На месте аварии погиб 13-летний школьник.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным правоохранителей, на скутере Honda Dio ехал 13-летний школьник, за рулем автомобиля Renault Laguna был 24-летний местный житель, а маршрутки — 36-летний уроженец Львовского района. Несовершеннолетний водитель скутера от полученных травм погиб на месте ДТП.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Водителю-нарушителю грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается расследование аварии.

Напомним, в Тернопольской области в ДТП погиб 23-летний парень.

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