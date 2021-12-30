Во Львовской области столкнулись автомобиль и рейсовый автобус: пострадали три человека (фото)

Виновнику ДТП грозит до 3 лет ограничения свободы.
В селе Лишня Дрогобычского района Львовской области в четверг, 30 декабря, столкнулись рейсовый автобус и автомобиль Daewoo Lanos. В ДТП пострадали три человека.
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
Авария произошла на трассе Нижанковичи-Самбор-Дрогобыч-Стрый в 9:00. Известно, что столкнулись рейсовый автобус "Дрогобыч-Унятичи", за рулем которого был 61-летний мужчина, и автомобиль Daewoo Lanos, которым управлял 19-летний водитель.
В ДТП пострадали три человека: 19-летний водитель легкового авто, 17-летний и 80-летний пассажиры автобуса.
В полиции открыли производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит до 3 лет ограничения свободы.
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