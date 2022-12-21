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Во Львовской области столкнулись автомобиль и пассажирский поезд: погиб мужчина и его 8-летняя дочь

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Во Львовской области столкнулись автомобиль и пассажирский поезд: погиб мужчина и его 8-летняя дочь

Фото: ГУ Национальной Львовской полиции

Полиция устанавливает причины ДТП.

В селе Арламовская Воля Яворивского района Львовской области в среду, 21 декабря, произошло смертельное ДТП, в котором погиб мужчина и его 8-летняя дочь.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным следствия, на железнодорожном переезде столкнулись автомобиль Volkswagen Caddy и пассажирский поезд "Запорожье-Перемышль".

На месте аварии погиб 37-летний водитель автомобиля и его 8-летняя дочь. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Продолжается следствие.

Напомним, в Харькове мужчина и женщина оказались под колесами автомобиля "ВАЗ". Затем на мужчину наехал еще и Hyundai Sonata. От полученных травм пешеходы умерли.

Также в с. Конецполь Первомайской территориальной громады Первомайского района Николаевской области в воскресенье, 18 декабря, произошло ДТП, в котором погибли пять человек.

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Дата публикации
Просмотры
145
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