Во Львовской области среди дороги нашли тело 22-летнего парня: его жестоко убили (фото)

В одном из сел Золочевского района Львовской области посреди улицы нашли тело мужчины.

Следствие установило, что потерпевшего жестоко убил 61-летний односельчанин.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным следствия, 8 августа около полуночи в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что заметила посреди дороги тело мужчины. На месте происшествия работали следователи. На теле покойного они обнаружили признаки насильственной смерти.

Фото: ГУ Национальной Львовской полиции

Следствие установило, что к смерти 22-летнего мужчины причастен 61-летний владелец одного из дачных домов. Он сообщил, что у него с потерпевшим произошел конфликт. Тогда он жестоко убил парня ножом.

Подозреваемый был задержан. Ему инкриминируют ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: ГУ Национальной Львовской полиции

Напомним, в Житомире мужчина зарезал собственную жену посреди улицы.

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