Во Львовской области среди дороги нашли тело 22-летнего парня: его жестоко убили (фото)

В одном из сел Золочевского района Львовской области посреди улицы нашли тело мужчины.
Следствие установило, что потерпевшего жестоко убил 61-летний односельчанин.
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
По данным следствия, 8 августа около полуночи в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что заметила посреди дороги тело мужчины. На месте происшествия работали следователи. На теле покойного они обнаружили признаки насильственной смерти.
Следствие установило, что к смерти 22-летнего мужчины причастен 61-летний владелец одного из дачных домов. Он сообщил, что у него с потерпевшим произошел конфликт. Тогда он жестоко убил парня ножом.
Подозреваемый был задержан. Ему инкриминируют ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Житомире мужчина зарезал собственную жену посреди улицы.
Читайте также:
- Житель Хмельнитчины убил знакомого, потому что тот поддерживал российскую агрессию в Украине
- Убил конкурента: бывшего народного депутата Украины приговорили к 15 годам тюрьмы
- В Днепропетровской области 20-летний племянник зарезал тетю и вынес из ее дома технику (фото)