Во Львовской области спасли ребенка, который подавился творожком: как действовать в таких случаях

Во Львовской области спасли ребенка, который подавился творожком: как действовать в таких случаях

Медики дали советы, как предотвратить несчастные случаи.

На Львовщине спасли ребенка, который подавился едой. Медики скорой оперативно среагировали на вызов и по дороге давали рекомендации матери о том, как нужно действовать, чтобы ребенок не задохнулся.

"На вызов "постороннее тело в верхних дыхательных путях" мы прибыли за три минуты. Ребенок ел сырок, запивал водой из бутылочки и подавился. По дороге мы позвонили по телефону мамы и руководили ее действиями. Именно поэтому на момент нашего приезда опасность миновала — дитя уже откашливало еду и хорошо дышало", — рассказал врач Львовского областного центра экстренной медицинской помощи Назарий Глова.

Вместе с фельдшером Натальей Николаевой врач осмотрел ребенка и убедился, что с ним все в порядке.

"Отметим, что мама, несмотря на то, что была в панике, помощь оказывала правильно", — сказал Назарий Глова.

Медики советуют пройти, в частности родителям, курсы по оказанию неотложной помощи взрослым и детям.

"Когда в доме маленькие дети, за ними нужно следить непрестанно. Также нужно знать и уметь правильно оказывать домедицинскую помощь. Чтобы предупредить негативные последствия, советуем каждому пройти курсы по оказанию неотложной помощи взрослым и детям, общаться с педиатром, попросить посоветовать литературу или достоверные источники информации, что есть в открытом доступе", — говорит Назарий Глова.

Врач предостерегает не забывать о соблюдении элементарных правил безопасности и покупать игрушки, соответствующие возрасту малыша.

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