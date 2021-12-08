Во Львовской области спасатели обнаружили труп мужчины во время тушения пожара

Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Во вторник, 7 декабря, в с. Тычок Червоноградского района Львовской области во время тушения пожара в жилом доме спасатели обнаружили труп мужчины.
Как сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, пожар случился в 09:17 в деревянном жилом доме, крытом шифером, размером 15×15 м. Во время ликвидации огня спасатели обнаружили тело 57-летнего владельца дома.
Пожар был потушен в 10:26 ч. Огонь уничтожил крышу и вещи домашнего обихода на площади 80 м2. Причину возникновения возгорания и все происшествия устанавливают правоохранители.
Читайте также: