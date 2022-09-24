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Свержение идолов: во Львовской области собираются создать музей оккупации

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Свержение идолов: во Львовской области собираются создать музей оккупации

Фото: из соцсетей

На территории Львовской области до сих пор остается 170 памятников советским солдатам, которые должны быть демонтированы и перенесены в специальный скансен.

Все памятники, мемориалы и памятные знаки советским солдатам во Львовской области намерены перенести в специальный музей оккупации под открытым небом (скансен). Сейчас продолжаются поиски подходящего для этого участка.

О воплощении этой идеи рассказал в эфире радио "Львівська хвиля" советник главы областной военной администрации Олег Радык.

По данным Львовской ОВА, на территории области до сих пор остается 170 памятников так называемым "освободителям". Расположены они в основном в селах или небольших городках и находятся в заброшенном состоянии.

В общинах Львовщины все чаще раздаются призывы относительно сноса этих объектов тоталитарного режима.

По словам Олега Радыка, глава Львовской ОВА Максим Козицкий полностью поддерживает идею создания "парка оккупационного периода".

“Но не нужно ждать его создания. Представители местных громад должны снимать эти "сакральные" советские стелы и памятные знаки, чтобы потом передать в музей, в память о том, что никогда не должно повториться", — отметил он.

Напомним, одесский мэр Геннадий Труханов предлагает создать парковый комплекс "Имперского и Советского прошлого", куда следует переместить часть архитектурных памятников Одессы.

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