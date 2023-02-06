Во Львовской области скорая на территории больницы насмерть сбила 8-летнего мальчика: что известно

Мальчик катался на санях и выехал на дорогу.

В г. Дрогобыч Львовской области автомобиль скорой помощи в понедельник, 6 февраля, насмерть сбил 8-летнего мальчика.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Трагедия произошла 6 февраля в 15:20 на улице Шептицкого в Дрогобыче. Там на территории больницы 8-летний мальчик катался на санях. Ребенок выехал на дорогу, где его сбило авто скорой медицинской помощи, за рулем которого находился 65-летний мужчина. От полученных травм мальчик скончался на месте.

"По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Наказание, предусмотренное санкцией статьи, – от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет", – сообщили в полиции.

Напомним, в Днепровском районе Киева перевернулась скорая с людьми. В ДТП пострадал водитель автомобиля.

Читайте также: