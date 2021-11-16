Во Львовской области школьники вернутся к очной учебе: когда и при каком условии

Во Львовской области школьники вернутся к очной учебе: когда и при каком условии

Для того чтобы учебные заведения возобновили работу, необходимо, чтобы все педагоги имели COVID-документы.

С понедельника, 22 ноября, во Львовской области школьники и студенты вернутся к очной учебе. Соответствующее решение 15 ноября приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС.

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Восстановить очное обучение разрешено учебным заведениям, все работники которых должны иметь:

паспорт полного курса вакцинации;

внутренний сертификат или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины (зеленые сертификаты);

отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении от COVID-19, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности, с использованием мобильного приложения "Дия".

Также во Львовской ОГА отметили, что с 8 ноября руководителям учреждений разрешено отстранять от работы входящих в перечень профессий работников, которым необходима обязательная вакцинация. Так что непривитых педагогов будут отстранять от работы.

Напомним, с 22 ноября во Львовской области невакцинированным запретили пользоваться пригородным транспортом без COVID-документов.

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