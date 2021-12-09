Во Львовской области сгорел заживо 28-летний мужчина в собственном доме

Огонь полностью сжег дом.
В среду, 8 декабря, в селе Ильник Самборского района Львовской области в результате пожара в доме погиб 28-летний мужчина. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.
Сообщение о пожаре к спасателям поступило в 19:14. Загорелся жилой дом, крытый шифером размером 8×4 м.
"На месте пожара чрезвычайники нашли тело 28-летнего жильца дома. Здание выгорело до основания. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаюсь", — говорится в сообщении.
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