Во Львовской области сгорел заживо 28-летний мужчина в собственном доме

Во Львовской области сгорел заживо 28-летний мужчина в собственном доме

Огонь полностью сжег дом.

В среду, 8 декабря, в селе Ильник Самборского района Львовской области в результате пожара в доме погиб 28-летний мужчина. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

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Сообщение о пожаре к спасателям поступило в 19:14. Загорелся жилой дом, крытый шифером размером 8×4 м.

"На месте пожара чрезвычайники нашли тело 28-летнего жильца дома. Здание выгорело до основания. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаюсь", — говорится в сообщении.

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