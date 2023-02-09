Во Львовской области сегодня планируют уменьшить количество отключений света: что известно

Во Львовской области до 15:00 ожидается уменьшение количества и продолжительности отключений электроэнергии.

Сегодня, 9 февраля, во Львове и Львовской области планируют уменьшить количество и продолжительность отключений света.

Об этом сообщает сообщение "Львовоблэнерго".

"В четверг (9 февраля) во Львове и области до 15:00 ожидается уменьшение количества и продолжительности отключений, учитывая ситуацию в энергосистеме, после 15:00 отключения по почасовому графику", — говорится в сообщении.

Узнать график и свою группу отключения жители Львовщины могут здесь.

Напомним, в Ровенской области увеличили лимиты потребления электроэнергии на 9 февраля. Именно поэтому в регионе с 10:00 до 15:00 будет действовать окно без отключения света, а в Хмельницкой области сегодня вообще не будут выключать электричество.

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