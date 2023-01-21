Во Львовской области ряд населенных пунктов остались без электроэнергии: что произошло

Энергетики работают над ликвидацией последствий непогоды.
В субботу, 21 января, во Львовской области ряд населённых пунктов остались без электроэнергии. Причина – сильные снегопады в регионе.
Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.
По его словам, без электроснабжения 30 населенных пунктов полностью, а 53 – частично. Наибольшие проблемы со светом на Городокском, Мостиском, Дрогобычском и Старосамборском направлениях.
Козицкий сообщил, что над восстановлением питания работают 133 энергетики, привлекли 46 единиц техники.
Напомним, в "Укрэнерго" сообщили, что по состоянию на утро 21 января в Украине снизился уровень производства электроэнергии. Именно поэтому дефицит остается существенным. Отмечается, что потребление электроэнергии остается на уровне вчерашнего дня.
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