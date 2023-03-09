Во Львовской области российская ракета упала в жилой зоне, погибли люди: известны первые детали

Завалы разбирают, под ними могут быть еще люди.

В Золочевском районе Львовской области во время массированной российской атаки ночью 9 марта ракета оккупантов упала в жилой зоне. В результате четыре человека погибли, разбор завалов продолжается.

Об этом сообщал мэр Львова Андрей Садовый со ссылкой на главу Золочевской громады, а также председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

В результате атаки произошел пожар. Огонь уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек. Пожар уже потушили.

Также читайте Над Одесской областью сбили шесть ракет и один беспилотник — ОВА

В результате вражеского обстрела погибли четыре человека – двое мужчин и две женщины. Завалы разбирают, под ними могут быть еще люди.

"В момент падения ракеты они находились у себя дома. Завалы еще разбирают. Под ними могут быть другие люди. Вечная память тем, кого этой ночью мы потеряли навсегда. Это очень больно. Соболезнования родным погибших", — написал Козицкий и призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Андрей Садовый добавил, что, по предварительной информации, дроны и ракеты в сторону Львова.

"Враг бесится. Раненый российский медведь загнан в ловушку. Успеха на фронте у них не было уже давно. Поэтому выбирают бессмысленную хаотическую стрельбу по всей Украине. Стреляют куда угодно, потому что у них здесь повсюду враги., совесть и ощущение справедливости — враг для этой недоимперии", — написал мэр Львова.

Массированная ночная ракетная атака

Оккупанты в ночь на 9 марта массированно обстреляли Украину. Воздушная тревога в регионах звучала около 7 часов. Сообщалось о работе ПВО в ряде областей.

Россияне ночью выпустили почти все типы своего воздушного вооружения. В Киеве в объект инфраструктуры, предварительно, попала ракета типа "Кинжал".

Еще в одном районе Киева обломками ракеты ранены два человека, их госпитализировали. По данным Кличко, за помощью обратились три человека.

Кроме того, враг нанес около 15 ударов по Харькову и области. Предварительно есть попадание в частный жилой дом в регионе. Под прицелом окупантов были также объекты критической инфраструктуры. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Также попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры в Одесской области, также повреждены жилые дома. К счастью, пострадавших нет, сообщил руководитель области Марченко.

По Житомирщине оккупанты ударили дронами камикадзе. Пострадал один из объектов энергетической инфраструктуры. Без энергоснабжения около 150 тысяч абонентов. Энергетикам удалось заживить объекты критической инфраструктуры области.

Днепропетровщину оккупанты атаковали дронами и ракетами. Есть "прилеты" в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах. Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. На местах работают соответствующие службы.

Над Николаевщиной, по информации воздушного командования "Юг", 9 марта ПВО сбила 9 ракет разного типа.