Во Львовской области реконструкторы-самоучки разрисовали яркими цветами памятник Богдану Хмельницкому: фото

В сельском совете заявили, что и впредь будут восстанавливать памятники.

В селе Кунин Львовской области местные реставраторы-самоучки восстановили памятник Богдану Хмельницкому, который установили еще в 1966 году. При этом они раскрасили его в яркие цвета, а посередине постамента нарисовали эмблему общественной организации.

Об этом сообщили в Facebook на странице Магеровского-Добросинского сельского совета.

Также читайте В Дании памятник Шевченко очистили от российского триколора и позорных слоганов пропаганды: виновных до сих пор ищут

"Еще один памятник архитектуры, а именно памятник Богдану Хмельницкому, что в Кунине, реставрировала общественная организация "Твори добро+". И это только начало их работы в Добросинско-Магеровской общине", — похвастались в сельском совете.

В Сети раскритиковали реставрацию, назвав это "недоразумением".

Соучредитель ОО "Твори Добро+", которая и восстановила памятник Богдану Хмельницкому Иван Иваницкий в комментарии zaxid.net рассказал, что на восстановление памятник они потратили 7 тыс. грн.

"Это не реставрация. Если мы будем использовать такое слово как реставрация, к нам будут обращаться люди, которые отвечают за архитектуру. Мы просто увидели этот памятник, который был в аварийном состоянии и начинал клониться. Мы сделали обзор, определили, какие нужно материалы и отреставрировали его собственными силами: так, как могли и умели ", — сказал Иван Иваницкий.

По словам активиста, они решили раскрасить памятник Богдану Хмельницкому, поскольку хотели сделать его таким, как "показывают художники и история".

Напомним, во Львове суд наказал парня, который за тысячу гривен облил краской памятник Бандере.

Новости Украины: в Кривом Роге установили памятник отаману Блакитному - кем был этот человек

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку