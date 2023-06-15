Во Львовской области ребенок вместе с москитной сеткой выпал из окна третьего этажа

В Дрогобыче Львовской области из окна третьего этажа выпал ребенок.

Об этом сообщили на Facebook-странице Нацполиции Львовской области.

Сначала мальчика госпитализировали в Дрогобычскую больницу, однако из-за ухудшения состояния перевели во Львовскую больницу святого Николая.

В полиции сообщили, что к ним поступило сообщение о том, что на улице Ивана Франко из окна выпал ребенок. Следственно-оперативная группа выехала по адресу.

Как установили правоохранители, пока взрослых не было в комнате, 3-летний мальчик вылез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал вместе с ней с третьего этажа. В тот момент в квартире находились мама, бабушка и еще трое детей. Мальчик получил многочисленные травмы. Малыша доставили в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство из-за "злостного невыполнения обязанностей за ребенком". Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет.

Напомним, в Днепровском районе столицы из окна многоэтажки выпал 5-летний мальчик.

А в одной из больниц во Львове скончался 20-летний парень, упавший из окна четвертого этажа. Парня пытались спасти медики, но безуспешно.

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