Категория
Львов
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Во Львовской области развернули нидерландский полевой госпиталь: как выглядит и кому будет помогать

Дата публикации
Просмотры
1577
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Во Львовской области развернули нидерландский полевой госпиталь: как выглядит и кому будет помогать

Министерство здравоохранения Украины

Госпиталь снабжен необходимыми медикаментами и расходными материалами на год работы.

Во Львовской области развернули полевой госпиталь. Его передали Украине по решению правительства Королевства Нидерландов для лечения и реабилитации раненых военных и временно перемещенных лиц, выехавших из домов из-за полномасштабного вторжения России.

Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Мобильное медицинское учреждение имеет 50 койко-мест, а также:

  • операционную;
  • реанимационные кровати;
  • отделение интенсивной терапии;
  • отделение рентген-диагностики;
  • аппараты ультразвуковой диагностики;
  • клиническую лабораторию с банком крови;
  • кислородный концентратор.
© Министерство здравоохранения Украины
Министерство здравоохранения Украины

Госпиталь может работать без электроснабжения на дизель-генераторе и обеспечен необходимыми запасами медикаментов и расходных материалов на год работы при полной загрузке.

© Министерство здравоохранения Украины
Министерство здравоохранения Украины

Сейчас идет формирование штата специалистов.

Напомним, во Львовской области уже заработал полевой израильский госпиталь "Блестящая звезда", который будет оказывать помощь переселенцам, жителям Мостиской и соседних общин. Также ранее возле Львова американские медики развернули полевой госпиталь, там лечат всех, кто в этом нуждается.

Американские врачи недалеко от Львова развернули полевой госпиталь

Американские врачи недалеко от Львова развернули полевой госпиталь

Читайте также:

Следующая публикация