Во Львовской области развернули нидерландский полевой госпиталь: как выглядит и кому будет помогать

Во Львовской области развернули нидерландский полевой госпиталь: как выглядит и кому будет помогать

Госпиталь снабжен необходимыми медикаментами и расходными материалами на год работы.

Во Львовской области развернули полевой госпиталь. Его передали Украине по решению правительства Королевства Нидерландов для лечения и реабилитации раненых военных и временно перемещенных лиц, выехавших из домов из-за полномасштабного вторжения России.

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Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Мобильное медицинское учреждение имеет 50 койко-мест, а также:

операционную;

реанимационные кровати;

отделение интенсивной терапии;

отделение рентген-диагностики;

аппараты ультразвуковой диагностики;

клиническую лабораторию с банком крови;

кислородный концентратор.

Министерство здравоохранения Украины

Госпиталь может работать без электроснабжения на дизель-генераторе и обеспечен необходимыми запасами медикаментов и расходных материалов на год работы при полной загрузке.

Министерство здравоохранения Украины

Сейчас идет формирование штата специалистов.

Напомним, во Львовской области уже заработал полевой израильский госпиталь "Блестящая звезда", который будет оказывать помощь переселенцам, жителям Мостиской и соседних общин. Также ранее возле Львова американские медики развернули полевой госпиталь, там лечат всех, кто в этом нуждается.

Американские врачи недалеко от Львова развернули полевой госпиталь

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