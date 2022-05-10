Во Львовской области разрешили посещать леса: есть определенные ограничения

Во Львовской области разрешили посещать леса с определенными ограничениями. В частности, ходить в лес можно только пешком, заезд транспорта – под запретом.
Кроме того, из-за высокого риска пожаров нельзя разжигать костры в лесах Львовской области.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Уважаемые жители Львовщины! Посещать леса в области разрешили, однако есть определенные ограничения. Прошу отнестись к ним с пониманием. Ходить в лес можно только пешком. Заезжать на территорию лесных массивов любым транспортом запрещено. Также из-за высокого риска пожаров нельзя разжигать очаги в лесах", – говорится в сообщении.
Козицкий уточнил, что риск пожаров связан с ростом средней суточной температуры.
Глава области также напомнил о штрафах за сжигание сухой травы:
- для граждан – от 3060 до 6120 грн;
- для должностных лиц – от 15300 до 21420 грн.
Напомним, 10 мая во Львове начали обрабатывать от клещей парки и зеленые зоны, поэтому их запрещено посещать в течение 72 часов.
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