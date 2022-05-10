Категория
Львов
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Во Львовской области разрешили посещать леса: есть определенные ограничения

Дата публикации
Просмотры
1065
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Во Львовской области разрешили посещать леса: есть определенные ограничения

Фото: pixabay.com

Во Львовской области разрешили посещать леса с определенными ограничениями. В частности, ходить в лес можно только пешком, заезд транспорта – под запретом.

Кроме того, из-за высокого риска пожаров нельзя разжигать костры в лесах Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Уважаемые жители Львовщины! Посещать леса в области разрешили, однако есть определенные ограничения. Прошу отнестись к ним с пониманием. Ходить в лес можно только пешком. Заезжать на территорию лесных массивов любым транспортом запрещено. Также из-за высокого риска пожаров нельзя разжигать очаги в лесах", – говорится в сообщении.

Козицкий уточнил, что риск пожаров связан с ростом средней суточной температуры.

Глава области также напомнил о штрафах за сжигание сухой травы:

  • для граждан – от 3060 до 6120 грн;
  • для должностных лиц – от 15300 до 21420 грн.

Напомним, 10 мая во Львове начали обрабатывать от клещей парки и зеленые зоны, поэтому их запрещено посещать в течение 72 часов.

Каков рынок труда в условиях войны на Львовщине и Буковине

Каков рынок труда в условиях войны на Львовщине и Буковине

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация