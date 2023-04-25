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Во Львовской области разоблачили нелегальный склад с гуманитарной помощью (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Во Львовской области разоблачили нелегальный склад с гуманитарной помощью (фото)

Во Львовской области разоблачили нелегальный склад с гуманитарной помощью. Фото: БЕБ

Нелегальный склад обнаружили работники Бюро по экономической безопасности.

Во Львовской области были обнаружены складские помещения площадью 1600 кв. м, заполненные товарами гуманитарной помощи неустановленному происхождению.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

На складе, в частности, были продукты, детские товары, постельное белье, одеяла, средства гигиены, бытовая химия, одежда – всего около тысячи поддонов.

Во Львовской области разоблачили нелегальный склад с гуманитарной помощью. Фото: БЕБ / ©
Во Львовской области разоблачили нелегальный склад с гуманитарной помощью. Фото: БЕБ
Во Львовской области разоблачили нелегальный склад с гуманитарной помощью. Фото: БЕБ / ©
Во Львовской области разоблачили нелегальный склад с гуманитарной помощью. Фото: БЕБ
Во Львовской области разоблачили нелегальный склад с гуманитарной помощью. Фото: БЕБ / ©
Во Львовской области разоблачили нелегальный склад с гуманитарной помощью. Фото: БЕБ
Во Львовской области разоблачили нелегальный склад с гуманитарной помощью. Фото: БЕБ / ©
Во Львовской области разоблачили нелегальный склад с гуманитарной помощью. Фото: БЕБ
Во Львовской области разоблачили нелегальный склад с гуманитарной помощью. Фото: БЕБ / ©
Во Львовской области разоблачили нелегальный склад с гуманитарной помощью. Фото: БЕБ

Напомним, в Киеве супермаркет обвинили в продаже гуманитарной помощи.

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Просмотры
640
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