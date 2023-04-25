Во Львовской области разоблачили нелегальный склад с гуманитарной помощью (фото)

Нелегальный склад обнаружили работники Бюро по экономической безопасности.
Во Львовской области были обнаружены складские помещения площадью 1600 кв. м, заполненные товарами гуманитарной помощи неустановленному происхождению.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
На складе, в частности, были продукты, детские товары, постельное белье, одеяла, средства гигиены, бытовая химия, одежда – всего около тысячи поддонов.
Напомним, в Киеве супермаркет обвинили в продаже гуманитарной помощи.
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