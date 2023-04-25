Во Львовской области были обнаружены складские помещения площадью 1600 кв. м, заполненные товарами гуманитарной помощи неустановленному происхождению.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

На складе, в частности, были продукты, детские товары, постельное белье, одеяла, средства гигиены, бытовая химия, одежда – всего около тысячи поддонов.

Во Львовской области разоблачили нелегальный склад с гуманитарной помощью. Фото: БЕБ

Во Львовской области разоблачили нелегальный склад с гуманитарной помощью. Фото: БЕБ

Во Львовской области разоблачили нелегальный склад с гуманитарной помощью. Фото: БЕБ

Во Львовской области разоблачили нелегальный склад с гуманитарной помощью. Фото: БЕБ

Во Львовской области разоблачили нелегальный склад с гуманитарной помощью. Фото: БЕБ

Напомним, в Киеве супермаркет обвинили в продаже гуманитарной помощи.

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