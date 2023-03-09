Во Львовской области ракета РФ упала в жилой зоне: под завалами ищут людей, есть жертвы

На Львовщине в Золочевском районе, где в жилой зоне упала российская ракета во время массированной атаки в ночь на 9 марта, погибли четыре человека, продолжается разбор завалов.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его данным, на данный момент известно о четырех погибших в результате атаки РФ. Это четверо взрослых людей. Двое мужчин и две женщины. Руководитель области говорит, что погибшие в момент падения ракеты находились у себя дома.

"Завалы еще разбирают. Под ними могут находиться другие люди", — добавил Козицкий.

По его данным, пожар уже ликвидирован, но огонь уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

"Вечная память тем, кого этой ночью мы потеряли навсегда. Это очень больно. Соболезнования родным погибших. Я просил и продолжаю просить: не игнорируйте воздушную тревогу", — добавил он.

Напомним, в Золочевском районе Львовской области ночью 9 марта вражеская ракета упала в жилой зоне, сообщалось о погибших.