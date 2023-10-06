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Во Львовской области пьяный водитель "скорой" устроил ДТП (фото)

Во Львовской области пьяный водитель "скорой" устроил ДТП (фото)

На месте аварии / Фото: ГУ Национальной Львовской полиции

Два человека получили травмы.

Во Львовской области, в Дрогобычском районе, водитель "скорой", который сел за руль в нетрезвом состоянии, совершил столкновение с микроавтобусом. Пассажир "скорой" и водитель микроавтобуса получили травмы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

В результате ДТП 37-летний водитель микроавтобуса и пассажир "скорой" получили травмы. Их госпитализировали в больницу.

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Правоохранители установили, что водитель "скорой" совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Следователи открыли уголовное производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения в нетрезвом состоянии. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до пяти лет.

Обстоятельства происшествия устанавливают. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб, еще двое, среди них пятилетний ребенок — травмировались.

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