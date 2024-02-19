Во Львовской области пьяный депутат пытался переехать полицейского

Полицейский зацепился за дверцу и вылез на крышу авто, но депутат сельсовета не остановился и пытался его сбросить.

На Львовщине сельский депутат с признаками алкогольного опьянения скрывался от полицейского во время комендантского часа и попытался переехать одного из них. Правоохранитель, чтобы избежать наезда, зацепился за зеркало заднего вида и водительскую дверцу, затем вылез на крышу автомобиля. Депутат проехал еще около 800 метров и пытался сбросить полицейского с крыши автомобиля. Водитель задержан.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

В ночь на 11 февраля, примерно в 01:10, полицейские остановили авто Ford Ranger, за рулем которого находился депутат Козовского сельсовета Стрыйского района Львовщины. Водитель пикапа нарушил ПДД и остановил его возле АЗС Amic в Сколе. В ходе общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти проверку. Водитель резко отреагировал на предложение полицейских, закрыл опущенное окно водительской дверцы и скрылся с места остановки.

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Полицейские сели в служебный автомобиль и начали преследовать водителя. Приблизительно в 02:00 правоохранители повторно остановили депутата Козовского сельсовета в урочище Товстое, что в селе Орява – примерно в 20 км от места предварительной остановки. Мужчина отказался пройти проверку на состояние опьянения и выйти из машины.

Депутат попытался наехать на полицейского, задев его зеркалом заднего вида. Правоохранитель, чтобы избежать наезда, зацепился за зеркало и водительскую дверцу, затем вылез на крышу автомобиля. Водитель не остановил авто и продолжал движение, пытаясь сбросить полицейского с крыши автомобиля. Депутат проехал еще около 800 метров, пока машину не удалось остановить.

Кроме административной ответственности в отношении депутата возбудили уголовное дело из-за сопротивления правоохранителям. Сколевский райсуд уже избрал подозреваемому меру пресечения – ночной домашний арест на два месяца.

В суде следователь и прокурор ходатайствовали о круглосуточном аресте, но обвиняемый заявил, что он с женой воспитывает троих детей и занимается предпринимательской деятельностью, поэтому, чтобы содержать многодетную семью, ему нужно работать днем. Поэтому судья запретил обвиняемому покидать жилье в ночное время – с 21:00 до 07:00.

Напомним, во Львовской области водитель маршрутки насмерть сбил женщину и скрылся.

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