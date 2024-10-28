Во Львовской области психиатр с российским паспортом продавал справки ухилянтам: фото

Стоимость таких "услуг" составляла от 2 до 10 тысяч долларов в зависимости от срочности выезда и разновидности схемы.

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали еще шесть схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

По результатам комплексных мероприятий в Закарпатской, Львовской и Черкасской областях задержаны организаторы сделок. Среди них – врачи-чиновники ВВК и врачебно-консультативных комиссий (ВКК).

За деньги они помогали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных медицинских документов или же бежать за границу в обход пунктов пропуска.

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Стоимость таких "услуг" составляла от 2 до 10 тыс. долларов США, в зависимости от срочности выезда и разновидности "схемы".

На Львовщине:

военная контрразведка СБУ задержала заведующую отделением областной психиатрической больницы, которая продавала уклоняющимся медсправки о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Фигурантку задержали "на горячем" во время передачи новой суммы взятки. Пол обысков у ее сообщника, представителя ЛКК, врача-психиатра, обнаружен российский паспорт и боевую гранату Ф-1.

Фигурантку задержали с поличным во время передачи новой суммы взятки / Фото: СБУ

Кроме этого, во Львове разоблачена глава отделения местной больницы и задержан заместитель руководителя одного из военных медцентров, которые порознь подделывали диагнозы для "списания" по военному учету.

Также задержан чиновник одного из воинских частей региона, который за деньги обещал уклоняющим бронирование из-за личных связей в ТЦК.

В Черкасской области:

подозрение получил еще один член ВВК – врач-психиатр одной из местных больниц. Чиновник принимал взятки за фиктивную постановку потенциальных призывников на психоблик во избежание мобилизации.

На Закарпатье:

задержан инспектор пограничного отряда, который продавал ухилянтам "маршруты" побега в соседнюю страну вне пунктов пропуска.

Задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Продолжаются расследования для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделкам. Злоумышленникам грозит от 8 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, эксперты рассказали ТСН.ua, какими могут быть ближайшие сценарии мобилизации в Украине.

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