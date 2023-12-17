Во Львовской области произошло смертельное ДТП: погибли военнослужащие

Во Львовской области произошло ДТП – столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП есть погибшие, среди которых — военные чиновники Госспецслужбы транспорта.

Об этом сообщает Государственная специальная служба транспорта.

"16 декабря около 14:30 во время рабочей командировки во Львовской области в результате ДТП погиб заместитель главы Администрации Госспецтранслужбы полковник Жигунов Виктор Михайлович, подполковник Кравец Василий Викторович, солдат Сологуб Дмитрий Григорьевич и гражданка Дубровская Наталья Ивановна", — говорится в сообщении.

В ведомстве выразили соболезнования семьям погибших. Других деталей не сообщается.

По информации СМИ, ДТП произошло на трассе Киев-Чоп в селе Сможе. Там столкнулись грузовик Volvo и легковушка Ford Focus на военных номерах. В результате аварии водитель легковушки и трое его пассажиров – двое мужчин и женщина – погибли.

Во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф добавили, что все жертвы аварии погибли на месте еще до приезда скорой.

Напомним:

В Кировоградской области произошла жуткая авария с участием Skoda Fabia и Skoda Octavia Tour, в которой ехали 40-летний военный Николай Спащук с женой Еленой и 8-летней дочерью Ульяной. Мужчина погиб на месте аварии, ребенок скончался в больнице.

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