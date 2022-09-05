Во Львовской области произошло смертельное ДТП: погиб 30-летний мужчина (фото)

Во Львовской области в ночь на 5 сентября произошла смертельная авария.
В ДТП погиб 30-летний мужчина, ехавший в автомобиле Škoda.
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
Авария произошла около города Сколе Львовской области 5 сентября в 1:50 на трассе Киев-Чоп. По предварительным данным, 27-летний водитель Škoda не справился с управлением. Автомобиль взлетел в кювет.
На месте ДТП погиб 30-летний пассажир транспортного средства. Водитель задержан.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Одесской области в ДТП погибли два человека.
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