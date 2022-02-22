Во Львовской области произошло ощутимое землетрясение

Внимательные жители могли заметить небольшие колебания легких предметов.

В понедельник, 21 февраля, во Львовской области произошло землетрясение магнитудой 2,8 по шкале Рихтера. Источник земных толчков зафиксировали в 18:05 в районе города Червонограда, на глубине 3 км. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

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"По классификации землетрясение относится к ощутимым, чувствуется немногими людьми, находящимися внутри помещения, под открытым небом – только в благоприятных условиях. Колебания похожие с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают небольшие колебания легких предметов, чуть более сильнее – на верхних этажах", – говорится в сообщении.

скриншот / / Главный центр специального контроля

С территории Львовской области наиболее мощные землетрясения зарегистрированы 11 сентября 2018 и 3 декабря 2019 с магнитудами 2,2 и 3,0 соответственно.

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