Во Львовской области произошло масштабное ДТП: столкнулись два грузовика и легковушка, есть погибший (фото)

Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.

Вблизи села Янгеливка Золочевского района Львовской области в среду, 12 апреля, столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. В ДТП погиб водитель легковушки.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

ДТП произошло на трассе Киев-Чоп 12 апреля в 11:40. Там столкнулись грузовики Mercedes Benz Actros, DAF и автомобиль Toyota Camry.

На месте ДТП погиб водитель Toyota Camry, 61-летний житель Киева. С травмами госпитализировали 61-летнюю пассажирку легкового автомобиля и 56-летнего водителя Mercedes Benz Actros.

Фото: ГУ Национальной Львовской полиции

Полиция открыла производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на проспекте Леонида Каденюка в Киеве произошло жуткое ДТП с участием нетрезвой водительницы.

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