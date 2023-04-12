Во Львовской области произошло масштабное ДТП: столкнулись два грузовика и легковушка, есть погибший (фото)

Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.
Вблизи села Янгеливка Золочевского района Львовской области в среду, 12 апреля, столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. В ДТП погиб водитель легковушки.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
ДТП произошло на трассе Киев-Чоп 12 апреля в 11:40. Там столкнулись грузовики Mercedes Benz Actros, DAF и автомобиль Toyota Camry.
На месте ДТП погиб водитель Toyota Camry, 61-летний житель Киева. С травмами госпитализировали 61-летнюю пассажирку легкового автомобиля и 56-летнего водителя Mercedes Benz Actros.
Полиция открыла производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, на проспекте Леонида Каденюка в Киеве произошло жуткое ДТП с участием нетрезвой водительницы.
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