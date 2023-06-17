Во Львовской области произошла смертельная авария: есть жертвы (фото)

Во Львовской области произошла смертельная авария, в которой погиб 20-летний парень. Три человека получили травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовщины.

Авария случилась 16 июня около 16:30 на автодороге "Львов-Краковец" в селе Яворивского района. На дороге столкнулись Ford Focus, за рулем которого находился 20-летний житель Новояворовска, и микроавтобус Mercedes-Benz Vito, которым управлял 59-летний киевлянин.

"В результате столкновения две пассажирки микроавтобуса — 44-летняя женщина и трехлетняя девочка, а также водитель Ford получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Пассажир легковушки, 20-летний житель Новояворовска, от полученных травм скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении. .

В аварии во Львовской области погиб молодой человек, трое пострадавших. / Фото: ГУМВД Украины во Львовской области

Смертельное ДТП произошло 16 июня около 16:30 на автодороге "Львов-Краковец". / Фото: ГУМВД Украины во Львовской области

Полиция открыла уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами – до трех лет или без такового.

Как сообщалось, на Волыни произошло смертельное ДТП, погибли двое мужчин. Водитель автомобиля "ВАЗ-21124" допустил съезд с дороги, в результате чего авто столкнулось с деревом, а затем загорелось.

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