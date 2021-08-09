Во Львовской области произошла авария: пятеро пострадавших

ДТП произошло на трассе Киев — Чоп.

Утром 9 августа на трассе Киев — Чоп во Львовской области произошла авария.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции области.

Отмечается, что ДТП произошло на автодороге в селе Козева, что в Стрыйском районе. На дороге столкнулись автомобили Citroen и ВАЗ 2106. По предварительной информации, один из автомобилей выехал на встречную полосу.

Вследствие ДТП пять человек пострадали. Некоторое время был затруднено движение. Сейчас сообщение на дороге полностью восстановлено.

Как сообщалось, на автодороге Горохов — Павловка вблизи села Трубки Волынской области 6 августа в 8:00 микроавтобус слетел с трассы и перевернулся. В ДТП пострадали 3 человека. По данным следствия, 31-летний водитель микроавтобуса заснул за рулем, из-за чего и произошла авария.

Новости Украины: на трассе "Киев-Чоп" легковушка столкнулась с фурой - водитель погиб на месте

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку