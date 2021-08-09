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Во Львовской области произошла авария: пятеро пострадавших

Во Львовской области произошла авария: пятеро пострадавших

ГУМВД Украины во Львовской области

ДТП произошло на трассе Киев — Чоп.

Утром 9 августа на трассе Киев — Чоп во Львовской области произошла авария.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции области.

Отмечается, что ДТП произошло на автодороге в селе Козева, что в Стрыйском районе. На дороге столкнулись автомобили Citroen и ВАЗ 2106. По предварительной информации, один из автомобилей выехал на встречную полосу.

Вследствие ДТП пять человек пострадали. Некоторое время был затруднено движение. Сейчас сообщение на дороге полностью восстановлено.

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Как сообщалось, на автодороге Горохов — Павловка вблизи села Трубки Волынской области 6 августа в 8:00 микроавтобус слетел с трассы и перевернулся. В ДТП пострадали 3 человека. По данным следствия, 31-летний водитель микроавтобуса заснул за рулем, из-за чего и произошла авария.

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