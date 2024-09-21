Во Львовской области произошел конфликт с участием патрульных полиции и ТЦК: что известно

Начато служебное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Во Львовской области произошел конфликт с участием патрульных полиции и ТЦК. Начато служебное расследование.
Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.
"В ходе совместной работы с работниками ТЦК патрульные остановили автомобиль. Во время этого возникла конфликтная ситуация", — говорится в сообщении.
В полиции добавляют, что начато служебное расследование. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Напомним, в Закарпатье работники ТЦК в балаклавах силой задержали мужчину.
Читайте также: