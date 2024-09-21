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Во Львовской области произошел конфликт с участием патрульных полиции и ТЦК: что известно

Во Львовской области произошел конфликт с участием патрульных полиции и ТЦК: что известно

Патрульная полиция / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

Начато служебное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Во Львовской области произошел конфликт с участием патрульных полиции и ТЦК. Начато служебное расследование.

Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

"В ходе совместной работы с работниками ТЦК патрульные остановили автомобиль. Во время этого возникла конфликтная ситуация", — говорится в сообщении.

В полиции добавляют, что начато служебное расследование. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, в Закарпатье работники ТЦК в балаклавах силой задержали мужчину.

На Закарпатье работники ТЦК в балаклавах силой задержали мужчину

На Закарпатье работники ТЦК в балаклавах силой задержали мужчину

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