Во Львовской области произошел конфликт с участием патрульных полиции и ТЦК: что известно

Во Львовской области произошел конфликт с участием патрульных полиции и ТЦК. Начато служебное расследование.

Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

"В ходе совместной работы с работниками ТЦК патрульные остановили автомобиль. Во время этого возникла конфликтная ситуация", — говорится в сообщении.

В полиции добавляют, что начато служебное расследование. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, в Закарпатье работники ТЦК в балаклавах силой задержали мужчину.

На Закарпатье работники ТЦК в балаклавах силой задержали мужчину

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