Во Львовской области приостановили работу "Пунктов несокрушимости": в чем причина

При необходимости они снова возобновят работу.

Во Львовской области решили приостановить работу "Пунктов несокрушимости". Решение приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС из-за потепления

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОВА.

По словам первого заместителя начальника Львовской ОВ Андрея Годика, из-за улучшения погодных условий "Пункты несокрушимости" переведут в так называемый "режим спания". При необходимости они возобновят работу в тех общинах, где потребуется.

Пункты начали разворачиваться во Львовской области 23 ноября после очередного массированного ракетного удара по территории Украины. Россияне попали по подстанции на территории области. Без света осталось более 1,5 млн человек.

Напомним, в Черновицкой области часть "пунктов несгибаемости" перевели в режим "готовы к открытию". В регионе продолжает сейчас работает 131 пункт.

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