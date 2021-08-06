Во Львовской области предприниматель поставил в школы некачественные парты на 1 млн грн: через суд он заменил мебель

У судьи мужчина свою вину признал и заменил парты и стулья на новые.
Во Львовской области приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 42-летнего предпринимателя, который поставил в начальные школы некачественную мебель.
Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.
42-летний предприниматель выиграл тендер на поставку школьной мебели для начальных классов в рамках программы "Новая украинская школа" в Сокальском районе.
Предприниматель поставил 800 комплектов школьной мебели, которые оказались некачественными и дети не могли за ними работать. Как следствие, мужчина завладел бюджетными средствами на сумму более 934 тыс. грн.
У судьи мужчина свою вину признал и заменил парты и стулья на новые.
"Суд поддержал обоснованную позицию прокуроров Червоноградской окружной прокуратуры, признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с применением испытательного срока", — говорится в сообщении.
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