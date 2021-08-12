Во Львовской области полиция поймала похитителя авто, в салоне которого обнаружила еще одного преступника

Во Львовской области полиция поймала похитителя авто, в салоне которого обнаружила еще одного преступника

Правоохранители разыскивали одного, а задержали сразу двух злоумышленников.

В Стрые Львовской области полицейские поймали 21-летнего похитителя автомобиля. Во время его задержания в салоне авто находился еще один преступник, которого разыскивала полиция Дрогобычского района.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

О похищении легкового автомобиля "Джили" правоохранителям сообщил его 62-летний владелец — житель Стрыя в среду, 11 июля, около 19:00. Мужчина рассказал, что оставил свою машину на ночь у дома, откуда она и исчезла.

В тот же день, около 21:30, полицейские обнаружили угнанный автомобиль на улице Выговского в Стрые и остановили его. Управлял транспортным средством 21-летний житель райцентра. Кроме того, в салоне автомобиля находился пассажир, которого Дрогобычский районный отдел полиции объявил в розыск за совершение преступления. Оба мужчины задержаны, а авто полицейские изъяли и доставили на штрафплощадку.

В ближайшее время следователи Стрыйского районного управления полиции сообщат 21-летнему жителю райцентра о подозрении в незаконном завладении транспортным средством. За содеянное ему грозит наказание — до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве водитель пытался скрыться с места ДТП на автомобиле, который загорелся.

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