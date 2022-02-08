Во Львовской области полиция объявила в розыск школьницу, сбежавшую с парнем в Одессу

Во Львовской области полиция объявила в розыск школьницу, сбежавшую с парнем в Одессу

Девушка не выходит на связь.

Во Львовской области полиция объявила в розыск 16-летнюю школьницу из Радехова, сбежавшую из дома со своим 21-летним парнем в Одессу. Девушка не выходит на связь с 29 января.

Об этом сообщили в полиции региона.

"Червоноградским районным отделом полиции ГУНП во Львовской разыскивается без вести пропавшая Костив Лидия Андреевна, 07.01.2006 г.р., которая 29.01.2022 вышла из дома и не вернулась, мобильный телефон выключен", — говорится в сообщении.

Приметы: рост 150-155 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, длинные.

Была одета: длинное пальто черного цвета, серый шарф, черные высокие ботинки, темные брюки, имела при себе сумку черного цвета.

Точное место нахождения Лидии неизвестно, однако по информации полиции, девушка находится в Одессе. Она сбежала туда вместе со своим 21-летним парнем Романом Литвином.

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Напомним, сотрудники полиции нашли 18-летнего студента одного из университетов Николаева, пропавшего летом 2021 года. Парень был в Херсонской области, где работал на сезонной работе. Домой возвращаться не собирался.

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