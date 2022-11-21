Во Львовской области поезд сбил женщину: она умерла в больнице

Во Львовской области поезд сбил переходившую колею женщину. Медики не смогли спасти ей жизнь.

В селе Красное Золочевского района грузовой поезд сбил женщину, которая от полученных тяжелых травм скончалась в больнице

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Правоохранители предварительно установили, что электровоз, двигаясь в направлении Львова, совершил наезд на 84-летнюю местную жительницу, которая переходила колеи вне перехода.

Женщина получила тяжелые телесные повреждения и была госпитализирована в реанимационное отделение. Но через несколько часов женщина умерла в медучреждении.

Правоохранители открыли по факту уголовное производство по ч.3 ст.276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Николаеве бросилась под поезд 17-летняя девушка. Трагедия произошла на железнодорожной перегоне между станциями "Николаев" и "Кульбакино". Причины, которые заставили девушку покончить с собой, будут устанавливать.

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