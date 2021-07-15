Во Львовской области поезд протаранил автомобиль: водительница погибла на месте (фото)

Женщина не отреагировала на предупредительные знаки на переезде, говорят в полиции.
Сегодня, 15 июля, в с. Панчишины Львовского района столкнулся автомобиль Daewoo Nexia с грузовым поездом. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 07:56.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС во Львовской области.
В результате ДТП погибла 37-летняя водительница. В авто она была одна.
Спасатели на месте аварии выключили аккумуляторную батареи и газовую установку и теперь пытаются деблокировать погибшую из автомобиля.
Как рассказали в полиции Львовщины, погибшая — местная жительница. Женщина не отреагировала на предупредительные знаки на переезде.
"37-летняя местная жительница нарушила правила проезда железнодорожных переездов, в частности — не выполнила требования соответствующих дорожных знаков и проигнорировала предупредительные сигналы, вследствие чего произошло столкновение с тепловозом", — рассказали правоохранители.
Напомним, во Львовской области поезд сбил насмерть мужчину.