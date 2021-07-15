Во Львовской области поезд протаранил автомобиль: водительница погибла на месте (фото)

Во Львовской области поезд протаранил автомобиль: водительница погибла на месте (фото)

Женщина не отреагировала на предупредительные знаки на переезде, говорят в полиции.

Сегодня, 15 июля, в с. Панчишины Львовского района столкнулся автомобиль Daewoo Nexia с грузовым поездом. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 07:56.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

В результате ДТП погибла 37-летняя водительница. В авто она была одна.

Спасатели на месте аварии выключили аккумуляторную батареи и газовую установку и теперь пытаются деблокировать погибшую из автомобиля.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Как рассказали в полиции Львовщины, погибшая — местная жительница. Женщина не отреагировала на предупредительные знаки на переезде.

"37-летняя местная жительница нарушила правила проезда железнодорожных переездов, в частности — не выполнила требования соответствующих дорожных знаков и проигнорировала предупредительные сигналы, вследствие чего произошло столкновение с тепловозом", — рассказали правоохранители.

Напомним, во Львовской области поезд сбил насмерть мужчину.

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