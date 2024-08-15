На Львовщине подросток выстрелил в прохожего из-за замечания

Во Львовской области задержан подросток из Стрыя, который выстрелил в прохожего после того, как он сделал ему замечание.

Об этом пишет ZAXID.net.

Как отмечено в материалах дела, несовершеннолетний житель Стрыя начал словесный конфликт с незнакомым ему мужчиной. Тот сделал замечание парню за засорение улицы, после чего подросток вытащил пистолет и направил его на мужчину в присутствии прохожих.

Парень произвел несколько выстрелов в сторону потерпевшего, причинив ему травмы живота и уха. После этого он скрылся с места происшествия.

Полицейские разыскали злоумышленника и возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

В материалах дела не указано, является ли пистолет, из которого стрелял подозреваемый, боевым. Суд уже избрал нападавшему меру пресечения – круглосуточный домашний арест в течение двух месяцев. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Одесской области у лесополосы случайный прохожий обнаружил тело 36-летнего местного жителя без признаков жизни. Выяснилось, что отчим застрелил пасынка.

В Одессе произошла стрельба

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