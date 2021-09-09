Во Львовской области перевернулась фура со свеклой и заблокировала дорогу: фото

Овощи рассыпались по трассе.
Возле села Корчин Червоноградского района, что на Львовщине, перевернулся грузовик со свеклой. В результате ДТП фура заблокировала движение транспорта на этом участке дороги.
Информация об аварии появилась сегодня утром, 9 сентября, в сообществе "Пидслухано в Червонограде" в соцсети Facebook.
"Авария за Корчином в лесу. На повороте фура со свеклой перевернулась и перекрыла движение", — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших пока не сообщалось.
Напомним, возле Львова микроавтобус столкнулся с легковушкой и перевернулся. В результате ДТП пострадали четыре человека, среди них — двое детей.