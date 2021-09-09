Во Львовской области перевернулась фура со свеклой и заблокировала дорогу: фото

Овощи рассыпались по трассе.

Возле села Корчин Червоноградского района, что на Львовщине, перевернулся грузовик со свеклой. В результате ДТП фура заблокировала движение транспорта на этом участке дороги.

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Информация об аварии появилась сегодня утром, 9 сентября, в сообществе "Пидслухано в Червонограде" в соцсети Facebook.

фото/подслушанных в Червонограде "

"Авария за Корчином в лесу. На повороте фура со свеклой перевернулась и перекрыла движение", — говорится в сообщении.

фото/подслушанных в Червонограде "

Информация о пострадавших пока не сообщалось.

Напомним, возле Львова микроавтобус столкнулся с легковушкой и перевернулся. В результате ДТП пострадали четыре человека, среди них — двое детей.

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