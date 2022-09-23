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Во Львовской области пенсионер ударом сковороды убил знакомого: как это произошло

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Во Львовской области пенсионер ударом сковороды убил знакомого: как это произошло

Фото: pixabay.com

В селе Ивановцы 71-летний мужчина ударом сковороды убил своего 64-летнего товарища.

Мужчины вместе распивали алкогольные напитки и поссорились.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

"Во время распития спиртных напитков 71-летний житель города Жидачев нанес 64-летнему жителю одного из сел района несколько ударов сковородой — от полученных травм избитый мужчина скончался через несколько часов", — сообщили в полиции Львовщины.

После этого злоумышленник заснул в гараже, а избитый мужчина от полученных травм скончался в течение нескольких часов. На следующий день тело погибшего нашли в гараже односельчане и сообщили полиции. Полицейские задержали причастного к убийству. У него изъяли вещественное доказательство.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Ранее стало известно, что в Одесской области мужчина убил жену и забыл об этом.

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