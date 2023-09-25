Во Львовской области пара занялась сексом на высоте в неожиданном месте: прохожие сняли видео

Пара занималась сексом и не реагировала на прохожих.
Во Львовской области пара занялась сексом в неожиданном месте – посреди леса, на нефтяной вышке. Это сняли прохожие на видео.
Об этом пишут в телеграмм-канале "Реальный Львов". Видео можно просмотреть здесь.
Авторы видео отмечают, что инцидент произошел во Львовской области. Судя по всему, видео могли снять в Дрогобычском районе.
"Вышел в лес за грибами — здесь такое", — говорит автор записи.
На кадрах видно, как парочка занимается любовью в необычном месте – на нефтяных вышках. То, что внизу ходят люди и наблюдают за их действиями, влюбленных, вероятно, не интересует.
Пока неизвестно, когда было снято видео.
Напомним, в Одессе пара посреди улицы занялась оральным сексом. Они не реагировали на замечания прохожих и продолжили интим.
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