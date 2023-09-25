Во Львовской области пара занялась сексом на высоте в неожиданном месте: прохожие сняли видео

Пара занималась сексом и не реагировала на прохожих.

Во Львовской области пара занялась сексом в неожиданном месте – посреди леса, на нефтяной вышке. Это сняли прохожие на видео.

Об этом пишут в телеграмм-канале "Реальный Львов". Видео можно просмотреть здесь.

Авторы видео отмечают, что инцидент произошел во Львовской области. Судя по всему, видео могли снять в Дрогобычском районе.

"Вышел в лес за грибами — здесь такое", — говорит автор записи.

Пара занимается любовью на нефтяной вышке

На кадрах видно, как парочка занимается любовью в необычном месте – на нефтяных вышках. То, что внизу ходят люди и наблюдают за их действиями, влюбленных, вероятно, не интересует.

Пока неизвестно, когда было снято видео.

Напомним, в Одессе пара посреди улицы занялась оральным сексом. Они не реагировали на замечания прохожих и продолжили интим.

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