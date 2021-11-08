Во Львовской области отстранили от работы 17 невакцинированных чиновников

В общей сложности во Львовской ОГА и ее подразделениях вакцинировано более 94% работников.

В понедельник, 8 ноября, на Львовщине 17 чиновников, не получивших прививку против COVID-19, были отстранены от исполнения служебных обязанностей без сохранения зарплаты.

Об этом в комментарии zaxid.net сообщил начальник административного управления аппарата Львовской ОГА Владимир Скирко.

По его словам, согласно карантинному постановлению правительства, с 8 ноября отстранены от работы 10 невакцинированных чиновников – двое в аппарате Львовской ОГА, а еще восемь – в ее структурных подразделениях.

Кроме того, отстранены от работы 7 чиновников в райгосадминистрациях, больше всего – пять человек – в Червоноградской РГА.

Также некоторые работники, не получившие прививки, находятся в отпусках или на больничном – относительно них также возможны решения по возвращении на работу.

Общая численность работников ЛОГА и его структурных подразделений составляет 646 человек, из которых вакцинировано более 94%.

Напомним, во Львове из-за карантинных ограничений и вспышки коронавируса комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла протокол проверки заведений, осуществляющих хозяйственную деятельность.

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