Во Львовской области отстранили от работы 17 невакцинированных чиновников

В общей сложности во Львовской ОГА и ее подразделениях вакцинировано более 94% работников.
В понедельник, 8 ноября, на Львовщине 17 чиновников, не получивших прививку против COVID-19, были отстранены от исполнения служебных обязанностей без сохранения зарплаты.
Об этом в комментарии zaxid.net сообщил начальник административного управления аппарата Львовской ОГА Владимир Скирко.
По его словам, согласно карантинному постановлению правительства, с 8 ноября отстранены от работы 10 невакцинированных чиновников – двое в аппарате Львовской ОГА, а еще восемь – в ее структурных подразделениях.
Кроме того, отстранены от работы 7 чиновников в райгосадминистрациях, больше всего – пять человек – в Червоноградской РГА.
Также некоторые работники, не получившие прививки, находятся в отпусках или на больничном – относительно них также возможны решения по возвращении на работу.
Общая численность работников ЛОГА и его структурных подразделений составляет 646 человек, из которых вакцинировано более 94%.
Напомним, во Львове из-за карантинных ограничений и вспышки коронавируса комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла протокол проверки заведений, осуществляющих хозяйственную деятельность.
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