Категория
Львов
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Во Львовской области отстранили от работы 17 невакцинированных чиновников

Во Львовской области отстранили от работы 17 невакцинированных чиновников

Во Львовской области отстранили от работы 17 невакцинированных чиновников

Фото:loda.gov.ua

В общей сложности во Львовской ОГА и ее подразделениях вакцинировано более 94% работников.

В понедельник, 8 ноября, на Львовщине 17 чиновников, не получивших прививку против COVID-19, были отстранены от исполнения служебных обязанностей без сохранения зарплаты.

Об этом в комментарии zaxid.net сообщил начальник административного управления аппарата Львовской ОГА Владимир Скирко.

По его словам, согласно карантинному постановлению правительства, с 8 ноября отстранены от работы 10 невакцинированных чиновников – двое в аппарате Львовской ОГА, а еще восемь – в ее структурных подразделениях.

Кроме того, отстранены от работы 7 чиновников в райгосадминистрациях, больше всего – пять человек – в Червоноградской РГА.

Также некоторые работники, не получившие прививки, находятся в отпусках или на больничном – относительно них также возможны решения по возвращении на работу.

Общая численность работников ЛОГА и его структурных подразделений составляет 646 человек, из которых вакцинировано более 94%.

Напомним, во Львове из-за карантинных ограничений и вспышки коронавируса комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла протокол проверки заведений, осуществляющих хозяйственную деятельность.

Читайте также:

Следующая публикация