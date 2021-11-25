Во Львовской области откладывают выход из "красной" зоны: что произошло

Во Львовской области откладывают выход из "красной" зоны: что произошло

COVID-показатели позволяют Львовской области выйти из красной зоны.

Львовскую область на этой неделе, несмотря на стабилизацию COVID-показателей, не будут выводить из "красной" зоны.

Об этом на брифинге заявил руководитель департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

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По его словам, ОГА обратилась в Государственную комиссию ТЭБ и ЧС с просьбой оставить область в "красной" зоне карантина во избежание ухудшения эпидситуации с коронавирусом.

"Действительно, показатели заболеваемости у нас уже вернулись к границам, позволяющим нам выйти из "красной" зоны. Во вторник было внеочередное заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС, во время которого речь шла о стабилизации ситуации, в том числе и во Львовской области. Но по ходатайству администрации решили пока удерживать на территории области красный уровень эпиднебезопасности до более стабильной ситуации", — пояснил Орест Чемерис.

По его словам, несмотря на стабилизацию некоторых показателей, ситуация в области "остается шаткой" и из-за распространения мутаций коронавируса директор департамента здравоохранения Львовской ОГА призвал людей вакцинироваться против коронавируса.

"Учитывая, что на территории области фиксируют мутированные штаммы коронавируса, ситуация может иметь не очень хорошие тенденции. Поэтому сегодня должны придерживаться ограничений, определенных законодательством. Чем быстрее мы достигнем определенного процента охвата населения вакцинацией, тем быстрее начнем забывать о карантинных ограничениях", – добавил он.

Напомним, ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, когда Киев выйдет из "красной" зоны.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.