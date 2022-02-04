Во Львовской области отец жестоко убил 22-летнего сына и его 18-летнего друга: мужчину наказали

Убийство произошло в марте 2018 года.
Во Львовской области к пожизненному лишению свободы приговорили 48-летнего мужчину, который убил 22-летнего сына и его 18-летнего друга.
Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.
По данным следствия, в Стрыйском районе в марте 2018 года мужчина в своем доме с ножом набросился на родного сына и его друга. Нападающий жестоко зарезал молодых людей. Причиной убийства стало то, что при распитии алкоголя между мужчиной и потерпевшими произошел конфликт.
В феврале 2022 года суд признал мужчину виновным по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.
Напомним :
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