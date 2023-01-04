Во Львовской области отец погибшего на войне военного купил для ВСУ три автомобиля

В то время как в России родители отправляют детей на гибель ради новенькой "лады", украинцы проявляют невиданную жертвенность.

Во Львовской области отец павшего военнослужащего приобрел для ВСУ три автомобиля.

Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП (бывший военкомат. – Ред.).

"В то время как в России родители солдат оккупационных войск отправляют своих потомков на войну ради новенькой "лады", в Украине отец готов на невиданную жертвенность и патриотизм", — отмечают в ТЦК.

Отец Героя решил закупить три автомобиля и передать ВСУ. Также он помогает в протезировании военных, потерявших конечности на фронте.

"Если не смог уберечь сына, то сохраню жизнь другим защитникам. Наши дети — это наше будущее, а потому они стоят лучшего. Моего сына уже не вернуть, но есть другие, ради кого надо бороться на всех фронтах", — сказал отец павшего Героя. .

Степан Габрусь 1986 из г. Сколе на Львовщине погиб еще в апреле. Степан был ветераном АТО, а после полномасштабного вторжения снова встал на защиту Отечества. В одном из яростных боев он погиб.

Ранее сообщалось, что во Львове уволили водителя маршрутки, который нагрубил вдову военного.

Также мы рассказывали историю осиротевшего мальчика, у которого ракета забрала маму. Украинцы сплотились ради будущего малыша и купили ему квартиру.

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