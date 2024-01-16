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Во Львовской области осудили мужчину, потому что он продавал флаг Советского союза

Во Львовской области осудили мужчину, потому что он продавал флаг Советского союза

Во Львовской области осудили мужчину из-за флага СССР / Фото: pixabay.com

На суде мужчина вины не признал.

Во Львовской области к испытательному сроку лишения свободы приговорили мужчину, потому что он в Сети продавал флаг Советского союза.

Об этом говорится в приговоре Бусского районного суда Львовской области.

По данным суда, уроженец Харькова в 2021 году в Сети разместил объявление о продаже флага времен СССР. Таким образом, он нарушил пункт 4 статьи 1 Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Флаг является символикой коммунистического тоталитарного режима — в частности, там есть изображения серпа, молота и пятиконечной звезды, публичное распространение которых запрещено.

На суде подозреваемый вину не признал, добавив, что он не знал, что продавать советскую тоталитарную символику нельзя.

На суде оказалось, что заявление в полицию написал житель Буска, который увидел объявление в Интернете и возмутило то, что в городе продают советскую тоталитарную символику.

Суд признал мужчину виновным по ст. 436-1 ч. 1 УК Украины и приговорил к 2 годам ограничения свободы, заменив этот срок на 2 года испытательного. Также с осужденного взыскали 5834 грн за проведение судебно-искусствоведческой экспертизы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений
Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, во Львовской области демонтировали памятник советскому солдату.

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