Во Львовской области остановили аварийные отключения света

Аварийные отключения могут быть восстановлены в любое время.

По состоянию на утро пятницы 28 октября график аварийных отключений света во Львове и области не применяется. Впрочем, его могут восстановить в соответствии с оперативной ситуацией в энергосистеме Украины.

Об этом сообщили в "Львовоблэнерго".

"По состоянию на утро пятницы, 28 октября, график аварийных отключений во Львове и области не применяется. Напоминаем, что график аварийных отключений вводится не планомерно, а исключительно по распоряжению государственной компании НЭК "Укрэнерго" в соответствии с оперативной ситуацией в энергосистеме Украины. Поэтому спрогнозировать внедрение графика заранее практически невозможно. Указание о его применении может появиться в любое время", — говорится в сообщении.

В "Львовоблэнерго" отметили, что в случае восстановления графика энергетики будут дополнительно информировать об этом.

Обесточивание во Львовской области

Во Львове и области во вторник, 25 октября, ввели вынужденные отключения электроэнергии.

Причиной стали массированные ракетные обстрелы Россией украинской энергетической инфраструктуры, которые начались 10 октября. Из-за атак РФ в Украине возникли проблемы с энергетической системой. В части населённых пунктов регулярно выключают свет. Власти призывают украинцев экономить электроэнергию.

Во время отключения света Львовскую область разделили на четыре группы и энергетики разработали приблизительный график отключения света для населения.

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