Во Львовской области объявили штормовое предупреждение: какой будет погода сегодня, 7 декабря

Из-за снегопадов в горах Львовской области ожидается умеренная снеголавинная опасность.
Во Львове и на всей территории области сегодня, 7 декабря, на дорогах — гололедица, налипание мокрого снега. Из-за таких погодных условий объявлено штормовое предупреждение, I уровень опасности, желтый.
Об этом сообщает Львовский гидрометцентр.
"Погодные условия могут привести к нарушению привычного движения транспорта", — говорится в сообщении.
Также метеорологи прогнозируют во Львовской области переменную облачность, временами снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Ночью и утром слабый туман.
Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 2 – 7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.
По городу Львову температура ночью 2-4° мороза, днем от 1° мороза до 1° тепла.
Радиационный фон составляет 12 мкР/час.
Кроме этого, 7 декабря в связи со снегопадами в горах Львовской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (II уровень).
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