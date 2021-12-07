Во Львовской области объявили штормовое предупреждение: какой будет погода сегодня, 7 декабря

Во Львовской области объявили штормовое предупреждение: какой будет погода сегодня, 7 декабря

Из-за снегопадов в горах Львовской области ожидается умеренная снеголавинная опасность.

Во Львове и на всей территории области сегодня, 7 декабря, на дорогах — гололедица, налипание мокрого снега. Из-за таких погодных условий объявлено штормовое предупреждение, I уровень опасности, желтый.

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Об этом сообщает Львовский гидрометцентр.

"Погодные условия могут привести к нарушению привычного движения транспорта", — говорится в сообщении.

Также метеорологи прогнозируют во Львовской области переменную облачность, временами снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Ночью и утром слабый туман.

Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 2 – 7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

По городу Львову температура ночью 2-4° мороза, днем от 1° мороза до 1° тепла.

Радиационный фон составляет 12 мкР/час.

Кроме этого, 7 декабря в связи со снегопадами в горах Львовской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (II уровень).

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